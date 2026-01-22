グラビアアイドルでプロ雀士の岡田紗佳（31歳）が、1月21日に放送されたトーク番組「森香澄の全部嘘テレビ」（テレビ朝日系）に出演。グラビアの現場では男性スタッフがいても気にせず「ニップレス見せまくり」と語った。森香澄と岡田紗佳、Aマッソ・加納の3人がトークを行っている中で、写真集を出版している森と岡田に加納が「カメラマンの人ってかっこよく見えたりするんですか？」と質問。岡田は「しないな。もうこっちは仕事