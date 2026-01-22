フランスで行われている「ディオール」２０２６年秋冬メンズコレクションショーを訪れた、俳優・横浜流星の姿にネットが沸いた。日本時間２１日の夜に行われ、横浜は吉沢亮、北村匠海とともに参加。吉沢のインスタグラムのストーリーズに様子がアップされ、横浜も登場した。横浜はオフホワイトのジャケットコーデ。シルバーのようなヘアカラーで、雰囲気をガラリと変えた。ネットは「横浜流星のビジュが朝から腰抜かすレベ