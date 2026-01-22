日本プロ野球機構は２２日、今季のファーム日程を発表した。「ファーム・リーグ」として３地区に分けられ、阪神は「西地区」に入った。３月１４日の広島戦（由宇）で開幕する。交流戦が増えたことで、６月２６日からの３連戦は２５年に開業した「日鉄鋼板ＳＧＬタジアム尼崎」で初めて、伝統の一戦が行われる。また、ホーム開催のナイターゲームは昨年より３試合増の３６試合を実施。６月２３日のオイシックス戦から８月２３