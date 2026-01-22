オーストラリアのロックバンド、ミッドナイト・オイルの創設メンバーでドラマーのロブ・ハーストが死去した。70歳だった。 【写真】音楽界から偲ぶ声亡くなった伝説的ロックバンド創設メンバーがん治療中だった 昨年4月、2023年からステージ3のすい臓がんと闘病中であることを明かしていたロブ。同バンドは20日にロブの他界を発表し、その悲しみをつづっている。「3年近くも勇敢に