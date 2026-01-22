スターリーナイトカンパニーは、2026年4月1日(水)から4月7日(火)までの期間、花見イベント「花見灯夜2026」を開催します。スターリーナイトカンパニーが、スカイランタンと夢見心地な春を過ごす「花見灯夜2026」を新宿住友ビル三角広場にて実施。お酒やソフトドリンクを片手に、新年度の始まりを明るく彩る桜色の幻想空間を楽しめるイベントです。 スターリーナイトカンパニー「花見灯夜2026」 開催期間：2026年4