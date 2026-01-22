シャオミ・ジャパンは『POCO Pad M1』を1月22日より発売した。 【画像】『POCO Pad M1』商品イメージ画像 『POCO Pad M1』は、約12.1インチで、2.5K解像度（2560×1600）、120Hzリフレッシュレート対応のディスプレイを搭載したタブレットだ。チップセットはSnapdragon7s Gen 4を搭載している。 バッテリーは12,000mAhで、33Wの急速充電に対応している。また、スマートフォンから他のガジェット