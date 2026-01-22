22日(木)は、冬型の気圧配置が続き発達した雪雲が山陰から北陸にかかる見込みですが、夜からは北よりの風の強まりを受け、東海地方にも流れ込みそうです。愛知・岐阜・三重の東海3県でも雪が降るところがる見込みで、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒が必要です。22日は若狭湾付近での北から北西よりの風が強まりそうで、JPCZ＝日本海寒帯気団収束帯により発生する雪雲が、日本海側にとどまらず東海地方にもやってきそ