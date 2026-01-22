栃木県宇都宮市でリサイクルショップで窓のすだれを燃やしたとして、36歳の男が逮捕されました。警察は付近で相次ぐ不審火との関連も調べています。器物損壊の疑いで逮捕されたのは大森仁貴容疑者です。18日未明、宇都宮市内のリサイクルショップの窓のすだれ6枚を燃やした疑いが持たれています。21日未明、警戒中の警察官が店舗近くにとまっていた車の中に大森容疑者をみつけ、その後、警察は防犯カメラの映像などから大森容疑者