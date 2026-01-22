【チューリヒ＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２１日に世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で行った演説で、２期目就任から１年の実績を誇示したほか、「欧州は正しい方向に進んでいない」と述べ、欧州諸国などへの批判を展開した。トランプ氏は政権が取り組んだ規制緩和や減税、エネルギー増産の取り組みが米国の成長を生み出したと語り、「米国は地球の経済エンジンだ。米国が成長すれば世界全体が成長する。我々は