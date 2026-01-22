6歳未満の子どもが車に乗るとき、チャイルドシートの使用が義務づけられています。しかし、子どもが泣いて暴れてしまい、どうしてもチャイルドシートに乗せられないときもあるかもしれません。 そんなとき、チャイルドシートに乗せず大人が抱っこして同乗しても良いのでしょうか。本記事では、一定年齢以下の子どもをチャイルドシートに乗せる義務の詳細と違反した際の罰則やデメリットを解説します