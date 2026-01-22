クレジットカードは、現金を持ち歩かなくても、カード1枚で支払いができる便利な決済手段です。しかし、悪意ある第三者によってカードが不正に利用されることも珍しくありません。 本記事では、クレジットカードの不正利用被害や不正利用された際の対処法などを解説します。 クレジットカードの「不正利用」が増えている クレジットカードの不正利用被害額は、年々増えています