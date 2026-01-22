TWSが、デビュー2周年を迎え、盛りだくさんの“プレゼント”を届けた。TWSは本日（22日）、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseの公式チャンネルに、デビュー2周年イベント「Sparkling Days」のコンテンツ「Sparkling Photo」43枚を公開した。初々しい少年から熱い青春へと成長したTWSの、余裕が感じられる写真となっている。【写真】TWS・ドフン、“変装なし”で東京満喫写真には、誕生日パーティーを楽しむTWSの自