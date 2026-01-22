ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤Î½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖILLIT LIVE 'PRESS START ❤'¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖPRESS START¡×¡Ë¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£3·î14Æü¡¦15Æü¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï6·î13Æü¤è¤ê°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¡¦Ê¼¸Ë¡¦Åìµþ¤ÎÁ´5ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë8·î22Æü¤Ë¤Ï¹á¹Á¸ø±é¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥í¥Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó´¶ËþºÜ¤Î³¤ÊÕSHOTºòÇ¯¤è¤ê¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤