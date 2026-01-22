【モデルプレス＝2026/01/22】AKB48の伊藤百花が、1月22日までに自身のX（旧Twitter）を更新。ミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】可愛すぎるAKB新センター「お顔もスタイルも最強」お嬢様風ミニワンピで美脚スラリ◆伊藤百花、上品ミニワンピで美脚輝く伊藤はいくつかの絵文字を添え、屋外で撮影された私服姿を公開。黒のミニワンピースに白のソックス、黒のパンプスを合わせた上品なコーディネートで、ス