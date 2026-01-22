マルハニチロは3月1日、業務用冷凍食品の新商品 11品と、リニューアル品2品を発売する。定番品の「直火炒めお好みソース焼そば」を改良したほか、藻塩を使った塩焼きそばや、トッピングに使いやすい薄焼きタイプのお好み焼きシートに加え、魚を使った高齢者施設の給食現場で使い勝手の良い商品などを提案する。売上目標は7億円。〈2024年の惣菜の売上高は過去最高額に〉惣菜市場の売上は上昇傾向にある。「惣菜白書2025」によれば