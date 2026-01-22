【モデルプレス＝2026/01/22】お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也が21日、TBS系バラエティ番組「世界くらべてみたら」（よる8時〜）に出演。松葉杖をついた姿でロケに参加し、スタジオから驚きの声が上がった。【写真】肉離れ公表・ザキヤマの近影◆山崎弘也、松葉杖をついた姿で登場この日、同番組では“有名タレントを地方局に貸し出す”という新企画が実施された。今回は、テレビ山口を舞台に山崎が参戦。松葉杖をついた