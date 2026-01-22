高価なブランド品や洋服など、彼女の豪快なムダ使いに悩まされている男性は多いのではないでしょうか。お金の問題はデリケートな話題だけに、注意の仕方には気をつけたいもの。そこで今回は10代から30代の独身女性210名に聞いたアンケートを参考に、「浪費家の彼女の機嫌を損ねず、ムダ使いをやんわり注意するセリフ９パターン」をご紹介します。【１】「俺も○○買うの我慢するから、それも我慢しようよ」と一緒に苦労する「二人