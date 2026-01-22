広島は２２日、マツダスタジアム正面グッズショップ２階の「カープギャラリー」を３１日からリニューアルオープンすることを発表した。これまではユニホームなどの展示を行っていたが、リニューアルを経て、体験型コンテンツが盛りだくさんのエリアに生まれ変わる。実際にバッターボックスに立って投手と対戦できる“ホームランバトル”や、一塁走者としてリードしながらけん制球も体験できる“リードバトル”が新登場。グラウ