ソフトバンクは２２日、辛子明太子で全国的にも有名な「やまやコミュニケーションズ」（本社・福岡県糟屋郡篠栗町）と、本拠地・みずほペイペイの入場ゲート「６ゲート」のネーミングライツ契約を締結した。３月１日から、正式名称は「やまやめんたいこ６ゲート」となる。また今回を機に、球場内の外野後方エリアにある観戦シート「やまやめんたいこＢＯＸ」の観戦特典をリニューアル。２０１９年にオープンして以来、明太