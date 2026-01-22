関西高校の入学試験岡山・北区西崎本町 岡山県の多くの私立高校で入学試験が始まりました。 このうち岡山市北区の関西高校では22日と23日、約1000人が試験に臨みます。 関西高校は2027年度から普通科が共学になるため、2026年が男子受験生のみでの最後の入試となります。 岡山県では21の私立高校で22日から23日にかけて入試が行われます。 岡山県私学協会によりますと、合わせて5425人の定員に対し2万7203人