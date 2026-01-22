巨人の新人合同自主トレ最終クール初日が２２日、ジャイアンツタウンでスタートした。開始は全日午後１時。１３日からスタートしており、ドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝ら支配下、育成のルーキーらが参加している。第２クール最終日となった２０日には、竹丸ら６人の投手陣が立ち投げで２度目のブルペン入り。野手陣はマシン打撃で汗を流した。新人合同自主トレは２５日まで。２月１日からは宮崎で春季キ