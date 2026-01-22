◆卓球◇全日本選手権第３日（２２日、東京体育館）ジュニア女子３〜５回戦が行われ、同種目３連覇中の張本美和（木下グループ）、小学６年生の松島美空（みく、田阪卓研）らシード選手が、順当に２３日の準々決勝に進んだ。高校２年生の張本美は、第１シードで初戦の３回戦に登場し、細川柚貴（千葉・和洋国府台中）を３―０で退けると、４回戦では同学年で２４年全国高校総体優勝の竹谷美涼（大阪・香ケ丘リベルテ高）と対