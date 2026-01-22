3月1日に開催される東京マラソン2026。男子のエリートランナーが1月22日に発表されました。国内の招待選手は、先月のスペイン・バレンシアマラソンで2時間4分55秒のタイムで、日本記録を1秒更新した大迫傑選手(LI-NING)や2時間4分56秒のタイムで歴代2位の鈴木健吾選手(横浜市陸上競技協会)ら15人。昨年の東京世界選手権マラソン代表である歴代5位の近藤亮太選手(三菱重工)、歴代9位の市山翼選手(サンベルクス)など、日本歴代10傑に