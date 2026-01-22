高市総理が表明している衆議院解散。来月8日に行われる総選挙を前に、与野党が相次いで公約を発表しています。【画像で見る】各党の公約公表スケジュール「戦後最短」の選挙戦へ自民と維新の会が公約を発表高市早苗 総理大臣「これは美味しい。美味しすぎます」高市総理に贈られたのは、福島県特産の干し柿「あんぽ柿」。官邸には福島県知事らが訪れました。福島県桑折町高橋宣博 町長「以前に安倍元総理にもお届け