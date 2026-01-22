ディズニー＆ピクサー映画「私がビーバーになる時」（３月１３日公開）の発表イベントが２２日、都内で開催され、日本語吹き替えの主人公・メイベル役を俳優・芳根京子（２８）が務めることが発表された。イベントでは芳根がバックパネルをぶち破ってサプライズ登場。パネルを破るのにてこずり「思ったより（壁が）強くて…リハーサルは１回でスッと行けたんですけど」と苦笑いだった。「（ディズニー＆ピクサー映画は）優し