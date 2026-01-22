日産「新型シルビア」!?に注目集まる日産がかつてモーターショーで披露したEVスポーツコンセプト「エスフロー」は、未来志向のデザインと先進技術を盛り込んだモデルとして強い印象を残しました。登場から十年以上が経った現在もその存在感は色あせず、ユーザーの関心が高まっています。【画像】超カッコイイ！ 日産「新型シルビア!?」を画像で見る （55枚）エスフローは2011年に開催されたスイスの「ジュネーブモーターショ