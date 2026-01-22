ILLITが、初のライブツアー『ILLIT LIVE 'PRESS START︎︎❤'』を開催する。 （関連：ILLIT、女の子の夢を体現する唯一無二の世界観日本初ファンコンで見せたポテンシャルの高さ、芸術のすべて） 同公演は、3月14日、15日のソウル公演を皮切りに、日本では6月13日より愛知、大阪、福岡、兵庫、東京の全5都市のほか、8月22日には香港にて開催される。 同公演のタイトルには、アーティスト