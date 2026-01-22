思春期と重なることも多い、子どもの反抗期。あれほど可愛かったわが子が、別人のように感じられることもあります。暴言を吐かれる、話しかけても無視されるなど、メンタルをやられてしまうママも珍しくありません。今回ママスタコミュニティに投稿してくれたのも、そのうちのママのひとり。激しい反抗期に「もう限界」だとか。息子の反抗がひどいのは、親子の信頼関係がないせい？息子さんは高校2年生。最近の様子はといえば……