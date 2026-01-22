福岡県京築広域圏消防本部は22日午後1時2分、京築地区に火災気象通報（乾燥）が発表されたとして、防犯メールで注意喚起した。空気が乾燥し火災の予防上危険と認められる気象条件になっており、火の取扱いには十分気をつけるよう呼びかけた。