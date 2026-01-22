「大相撲初場所・１２日目」（２２日、両国国技館）西前頭１１枚目の錦富士（２９）＝伊勢ケ浜部屋＝が休場した。提出された診断書には「頸椎椎間板ヘルニア胸椎椎間板ヘルニア右変形性肘関節症」につき「２週間の安静加療を要する見込み」と記された。休場は昨年の名古屋場所以来、対戦相手の阿武剋（阿武松）は不戦勝となる。青森県出身で唯一の幕内力士で１１日目まで６勝５敗。同県出身の幕内力士は、１８８３年以来