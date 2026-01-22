「ＢＢＣトーナメント・プレミアムＧ１」（２２日、尼崎）レースの開催を前に、屋外ステージでオープニングセレモニーが盛大に行われた。ボクシングのリングをイメージした華やかな舞台に、出場選手４８人が続々と登壇。トップバッターを務めた吉川元浩（兵庫）は「地元は一人なので応援してください」とファンにアピール。女子では西橋奈未（福井）が「ＢＢＣは初めてです。楽しんで走ります」と爽やかな笑顔を振りまいた。