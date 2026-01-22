フジテレビ系ドラマ「ラムネモンキー」は２１日、第２話を放送。その中で、チェン（大森南朋）が、中学時代の映画研究部での素材を探し出し、ベータのビデオテープを発見。だが「Ｎｏ．１２」のテープだけがないことが、ネットで話題となった。第２話では、チェンが映画研究部時代に撮影したビデオテープを自宅で探し出し、デジタル化してユン（反町隆史）、キンポー（津田健次郎）、喫茶店の店員・白馬（福本莉子）に見せる。