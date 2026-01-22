東京都内全域の中古マンションの平均価格が初めて1億円を超えました。また、23区では前の年と比べおよそ37%上昇し、1億1960万円となり、新築、中古ともに価格の高止まりが続いています。民間の調査会社「東京カンテイ」によりますと、去年12月の東京都内全域の中古マンションの平均価格は前の年の同じ月より37.1%上昇し、70平方メートルあたり1億247万円となりました。集計を始めた2002年以降、都内全体の平均が1億円を超えるのは