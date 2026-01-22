ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を運営する合同会社ユー・エス・ジェイと株式会社ポケモンは22日、『ポケモン』の新プロジェクトを本格始動すると発表した。【写真】ポケモンのハロウィーン・パーティに新たに登場したヒトモシこれまでの協働を基盤に、革新的で世界水準の“深化したポケモン体験”を創造するプロジェクトと予告。「かつてないほどインタラクティブなポケモン体験」になるという。このポケモンの新