アメリカ連邦議会下院の監視・説明責任委員会は、富豪のエプスタイン元被告をめぐる疑惑について証言を拒否したクリントン元大統領夫妻の訴追を求める決議案を可決しました。アメリカ連邦議会下院の監視・説明責任委員会は去年8月、クリントン元大統領と妻のヒラリー元国務長官の夫妻に対し、性的虐待の罪で起訴されたエプスタイン元被告の疑惑をめぐって宣誓証言を命じる召喚状を送りました。しかし、クリントン夫妻は先週、「召