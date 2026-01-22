ここ数年のチークトレンドは、「色をのせる」よりも「血色を仕込む」アイテムが人気。肌の内側からにじむようなじゅわっとした発色や、ふわっと丸みのある“幸福感のある頬”がメイクでも好まれている。つまり、高発色でも主張しすぎず、顔全体の印象を底上げしてくれるのが今どきチークの条件。リキッドやバーム、ムースなど質感も多様化し、重ね方次第でナチュラルにも盛りにも振れる“調整力の高さ”も人気の理由だ。【写真】