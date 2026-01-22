韓国メディア「中央日報」（ウェブ版）が2026年1月21日、韓国出身の元大リーガー、チュ・シンス（43）の特集記事を組み、26年米野球殿堂入りを巡る記者投票で獲得した票を「価値ある3票」と評した。得票率5％に届かず27年以降の選出資格失う米野球殿堂は21日（日本時間）、全米野球記者協会（BBWAA）の記者投票で決まる26年の殿堂入り選手を発表した。シアトル・マリナーズ、テキサス・レンジャーズなどでプレーしたチュ氏は、資格