豪利上げ観測と日銀据え置き見通しユーロ円最高値、豪ドル円108円大台 豪州12月雇用統計が予想以上に強かったことから豪中銀の2月利上げ確率が60%近くまで急上昇している。利上げ観測を受け豪ドルが対円で大幅上昇。その流れを受けほかのクロス円も上昇している。豪ドルは対ドルでも0.7%も上昇している。 円安加速でもあすの会合で日銀は金利を据え置き、植田日銀総裁が慎重姿勢を示すとの見方も円売りを後押しして