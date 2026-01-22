日本野球機構（ＮＰＢ）は２２日、今季から導入される「１リーグ３地区制」の２軍公式戦名称を「ファーム・リーグ」と発表し、日程も発表した。巨人は西武、ＤｅＮＡ、ハヤテ、中日と中地区。東地区は楽天、オイシックス、ロッテ、ヤクルト、日本ハムの５球団。西地区はオリックス、阪神、広島、ソフトバンクの４球団。競技普及や振興、移動経費削減や選手負担の軽減などのため、昨年までのイースタン、ウエスタン・リー