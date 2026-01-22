山形県内は各地で雪が降り続いていて交通機関に影響が出ています。22日午後1時現在、JR奥羽線は庭坂ー米沢駅間、村山ー新庄駅間、新庄ー院内間で終日運転を見合わせています。福島-庭坂間で折り返し運転をしています。米坂線は米沢ー今泉駅間で22日の列車の運転が見合わせてとなりました。陸羽西線の新庄ー余目駅間で終日運転を見合わせています。空の便は羽田ー庄内空港で往復１便が欠航とな