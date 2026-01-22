◆大相撲▽初場所１２日目（２２日、両国国技館）西前頭１１枚目・錦富士（伊勢ケ浜）が、初場所１２日目の２２日、日本相撲協会に「頚椎椎間板ヘルニア、胸椎椎間板ヘルニア、右変形性肘関飾症にて、２０２６年１月２２日より２週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。１１日目までは６勝５敗。休場は昨年７月の名古屋場所以来で６度目となった。１２日目の対戦相手、西前頭６枚目・阿武剋（阿武松