◇大相撲初場所１２日目（２２日、東京・両国国技館）幕内・朝乃山（高砂）らを指導した富山商相撲部監督の浦山英樹さん（享年４０）を父に持つ東三段目９枚目の鶴英山（音羽山）が六番相撲に臨み、５勝目を挙げた。立ち合いから前に出て、西同３枚目・栃清流（春日野）を一気に押し出した。「相手は幕下上位経験者。技術もすごいし、圧力もある」と警戒していたが、会心の内容。ケガで苦しんでいたが幕下復帰を確実にした。２