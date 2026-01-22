勤務する会社の口座から、およそ2300万円を着服したとして、元経理部長の男が逮捕されました。警視庁によりますと、飲食店関連会社「ゼットン」の元経理部長・森充容疑者は、2024年から去年にかけ、会社の口座から18回にわたり、現金2300万円を引き出し、横領した疑いがもたれています。当時、森容疑者は経理部長として勤務していて、会計を管理する権限を悪用して、現金を引き出し、自身の口座に入金していたとみられています。「