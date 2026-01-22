アメリカのトランプ大統領はロシアとウクライナの和平合意をめぐり、22日にゼレンスキー大統領と会談すると明らかにしました。トランプ大統領「ロシアもウクライナも合意を望んでいるはずだ。（合意成立に）かなり近いところまで来ていると言えるだろう」トランプ大統領は21日、ロシアとウクライナ、双方と交渉を続けているとした上で、和平合意に近づいているとの考えを示しました。その上で、訪問先のスイスで22日にゼレンスキー