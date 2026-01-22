インバウンド客向けの「スポーツカー同乗ツアー」を行う会社の代表取締役が、整備不良のスポーツカーをドライバーに運転させたとして逮捕されました。警視庁によりますと、ブラジル国籍のゴメス・ダ・ホシャ・ダニロ容疑者は去年、東京・江東区の路上で、整備不良のスポーツカー2台を、委託したドライバーに運転させた疑いがもたれています。また、法人としてのガイド会社「穂車」も書類送検されました。この会社はインバウンド客