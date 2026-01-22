午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２６２、値下がり銘柄数は２９５、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、ガラス・土石、鉄鋼、金属製品など。値下がりで目立つのは小売、建設、食料など。 出所：MINKABU PRESS