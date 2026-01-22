いちよし証券が後場急騰し、昨年来高値を更新している。２２日正午ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の速報値を発表した。営業収益が１７２億１７００万円（前年同期比１９．１％増）、最終利益が２５億１６００万円（同８０．３％増）だったとしており、好業績を評価した買いが集まっている。 ファンドラップや投資信託の残高が順調に積み上がりストック型ビジネスモデルへの転換が一段と進