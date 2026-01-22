「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日正午現在でＳＢＩ新生銀行が「買い予想数上昇」２位となっている。 ２２日の東証プライム市場でＳＢＩ新生銀が４日ぶりに反発。同社は昨年１２月１７日に東証プライム市場に新規上場しており、初値は１５８６円と公開価格（１４５０円）を９．４％上回った。金利上昇による利ざや改善期待も強く、１９日に２１７８円まで買われた。今月末にはＴＯＰ