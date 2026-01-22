東京電力ホールディングスが後場一段安。前日に再稼働した柏崎刈羽原発６号機に関し、２２日未明に原子炉から制御棒を引き抜く作業を中断したことが明らかになったと国内メディア各社が報じている。引き抜き作業中に警報が鳴り、作業を中断したという。報道を嫌気した売りが同社株を押し下げたようだ。 出所：MINKABU PRESS