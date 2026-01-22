カルビーが続落。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は２１日、同社株の投資判断を「オーバーウエート」から「イコールウエート」に引き下げた。目標株価は３３００円から３１００円に見直した。馬鈴薯不足などに起因したせとうち広島工場（広島市佐伯区）の固定費負担の増加が想定以上となったことから業績予想を減額したほか、過去３カ月の株価上昇を考慮し投資判断を引き下げている